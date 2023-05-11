В аэропорту Уфы ждут самолёт из Ханты-Мансийска со сломанным шасси

В уфимском аэропорту ждут экстренное приземление самолёта из Ханты-Мансийска. У него может быть разрушено шасси, пишет портал Ufa1.ru.

После взлёта ATR-72 авиакомпании Utair, следующего рейсом UT 303, на взлётно-посадочной полосе сотрудники аэропорта обнаружили часть колеса. Экстренные службы предполагают, что самолёт летит с поломкой, из-за которой не сможет совершить нормальную посадку в аэропорту имени Мустая Карима. Согласно данным сервиса Flightradar, за лайнером в настоящее время наблюдают более двух тысяч человек.