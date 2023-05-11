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11 мая, 08:25

В аэропорту Уфы ждут самолёт из Ханты-Мансийска со сломанным шасси

В уфимском аэропорту ждут экстренное приземление самолёта из Ханты-Мансийска. У него может быть разрушено шасси, пишет портал Ufa1.ru.

После взлёта ATR-72 авиакомпании Utair, следующего рейсом UT 303, на взлётно-посадочной полосе сотрудники аэропорта обнаружили часть колеса. Экстренные службы предполагают, что самолёт летит с поломкой, из-за которой не сможет совершить нормальную посадку в аэропорту имени Мустая Карима. Согласно данным сервиса Flightradar, за лайнером в настоящее время наблюдают более двух тысяч человек.

В Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта

В Петербурге пытались ослепить лазером пилотов при посадке самолёта

Ранее Лайф рассказывал об экстренной посадке пассажирского самолёта, следовавшего из Стамбула в Москву. Уточнялось, что из-за технических проблем лайнер не смог продолжать полёт и запросил аварийную посадку в Сочи.

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VK / Utair

Николь Вербер
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