Регион

Уведомления отключены

11 мая, 08:55

FIE не допустила Позднякову, Великую и Никитину до соревнований по фехтованию

<p>Ольга Никитина, Софья Позднякова и Софья Великая. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Ольга Никитина, Софья Позднякова и Софья Великая. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила россиян к участию в соревнованиях. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Он рассказал, что FIE прислала список саблистов, которые примут участие в международных соревнованиях, однако "знакомых миру фамилий" в нём не оказалось.

"Нет [Софии] Поздняковой, [Софьи] Великой, [Яны] Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят", — приводит его слова ТАСС.

В пояснении к списку сообщалось, что решение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Мамедов уточнил, что сейчас они ждут списки по рапире, шпаге, а также перечень врачей, тренеров и других специалистов, которых допустят до соревнований.

Ещё одна страна отменила соревнования по фехтованию из-за допуска России

Ещё одна страна отменила соревнования по фехтованию из-за допуска России

Ранее Лайф рассказывал, что восемь российских спортсменов не были допущены к чемпионату мира по дзюдо в Дохе. Как заявили в Международной федерации этого вида спорта, решение принято исходя из правил, политики и принципов честной игры IJF.

Николь Вербер
  • Новости
  • фехтование
  • софьявеликая
  • Яна Егорян
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров