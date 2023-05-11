FIE не допустила Позднякову, Великую и Никитину до соревнований по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила россиян к участию в соревнованиях. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Он рассказал, что FIE прислала список саблистов, которые примут участие в международных соревнованиях, однако "знакомых миру фамилий" в нём не оказалось.

"Нет [Софии] Поздняковой, [Софьи] Великой, [Яны] Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят", — приводит его слова ТАСС.

В пояснении к списку сообщалось, что решение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Мамедов уточнил, что сейчас они ждут списки по рапире, шпаге, а также перечень врачей, тренеров и других специалистов, которых допустят до соревнований.