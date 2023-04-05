Ещё одна страна отменила соревнования по фехтованию из-за допуска России
В Польше отказались проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за участия России
Польская федерация фехтования (PZS) отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за того, что в нём должны были участвовать российские и белорусские спортсменки. Об этом сообщается на сайте организации.
"В связи с изменением правлением Международной федерации фехтования (FIE) правил допуска участников и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, к участию в этапе женского Кубка мира в Познани правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", — говорится в сообщении.
В федерации объяснили это решение тем, что в случае участия спортсменок из РФ и Белоруссии с соревнований снялись бы фехтовальщицы с Украины. Кроме того, в Польше опасаются, что российские и белорусские атлеты будут допущены к Олимпиаде-2024 "в большом количестве и в плохо контролируемом порядке". Этап Кубка мира в Познани, который должен был пройти с 21 по 23 апреля, является отборочным к летним Олимпийским играм в Париже.
Ранее, 2 апреля, польская федерация выпустила публикацию, где говорилось о том, что российским и белорусским рапиристкам разрешат выступать на соревнованиях, если они в письменной форме заявят, что не поддерживают специальную военную операцию РФ на Украине.
Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. На Украине моментально выразили своё возмущение по этому поводу. 16 марта стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян до соревнований. К ней присоединились федерации Финляндии и Франции.
ТАСС / Сергей Бобылев