Ещё одна страна отменила соревнования по фехтованию из-за допуска России

Польская федерация фехтования (PZS) отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за того, что в нём должны были участвовать российские и белорусские спортсменки. Об этом сообщается на сайте организации.

"В связи с изменением правлением Международной федерации фехтования (FIE) правил допуска участников и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, к участию в этапе женского Кубка мира в Познани правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", — говорится в сообщении.

В федерации объяснили это решение тем, что в случае участия спортсменок из РФ и Белоруссии с соревнований снялись бы фехтовальщицы с Украины. Кроме того, в Польше опасаются, что российские и белорусские атлеты будут допущены к Олимпиаде-2024 "в большом количестве и в плохо контролируемом порядке". Этап Кубка мира в Познани, который должен был пройти с 21 по 23 апреля, является отборочным к летним Олимпийским играм в Париже.