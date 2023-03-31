Франция вслед за Финляндией отказалась проводить соревнования по фехтованию из-за россиян

Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира после допуска россиян и белорусов. Об этом говорится на сайте организации.

"Из-за невозможности выполнить просьбы Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира <...> Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году", — говорится в сообщении.