Франция вслед за Финляндией отказалась проводить соревнования по фехтованию из-за россиян
Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира после допуска россиян
Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира после допуска россиян и белорусов. Об этом говорится на сайте организации.
"Из-за невозможности выполнить просьбы Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира <...> Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году", — говорится в сообщении.
Речь идёт об этапе Кубка мира по фехтованию среди мужчин, который состоится 19, 20 и 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе (Франция). О решении об отказе проводить соревнования уже уведомлены спортивные и правительственные учреждения, добавили в организации.
Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. На Украине моментально выразили своё возмущение по этому поводу. А 16 марта стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян до соревнований.
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