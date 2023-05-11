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11 мая, 08:45

Айтишник Wildberries сознался в махинациях, которые обошлись маркетплейсу в 600 млн рублей

SHOT: Сотрудник Wildberries признался в махинациях с рекламными алгоритмами

Айтишник Wildberries сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись маркетплейсу более чем в 600 миллионов рублей. По данным SHOT, сотрудника нашла служба безопасности компании.

Как уточняет телеграм-канал, именно этот айтишник создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения" за 0 рублей. Были ли у сотрудника компании подельники, сейчас выясняется.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Сотрудники компании месяцами меняли ценники на дорогие товары, а потом сами выкупали их за копейки, продвигая товар на площадке. В маркетплейсе уточнили, что основной ущерб причинили около 300 продавцов, которые воспользовались услугами "серого продвижения" через специально написанный Telegram-бот.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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