Айтишник Wildberries сознался в махинациях, которые обошлись маркетплейсу в 600 млн рублей

Айтишник Wildberries сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись маркетплейсу более чем в 600 миллионов рублей. По данным SHOT, сотрудника нашла служба безопасности компании.

Как уточняет телеграм-канал, именно этот айтишник создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения" за 0 рублей. Были ли у сотрудника компании подельники, сейчас выясняется.