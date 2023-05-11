Астроном нашёл объяснение загадочным огненным НЛО, вселившим ужас в японцев

Два огненных шара, замеченных в небе над японской провинцией Окинава вечером 10 мая, — это не метеориты и не кометы, а фрагменты разрушившегося космического аппарата. Такое мнение высказал научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с телеканалом "Звезда".

В небе над Японией появились горящие объекты неизвестного происхождения. Видео © Twitter / asahicom

Астроном пояснил, что есть несколько признаков, по которым можно отличить падение болидов и метеоров от сгорания в атмосфере космического аппарата. Первый — полёт практически параллельно поверхности Земли, второй — маленькая скорость движения, около 7 км/с, третий — при разрушении объекта части сопровождают его, быстро не сгорают и не отстают в полёте.

"Чем меньше деталь, тем она плотнее, поэтому при полёте в воздухе мелкие детали, отрываясь от космического аппарата, летят почти с той же скоростью и тормозятся почти так же сильно, как и основная часть корпуса", — добавил Сурдин и заметил, что это довольно обыденное явление, ведь на орбите есть десятки тысяч космических спутников.