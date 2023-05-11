Мост со спешившими в школу детьми рухнул в Финляндии, количество раненых исчисляется десятками
В финском Эспоо при обрушении моста пострадали 27 человек, среди них много детей
В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / Terror Alarm
В городе Эспоо в Финляндии рухнул пешеходный мост, в результате 27 человек получили травмы, среди них много детей. Об этом сообщает спасательная служба региона.
В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / BNONews
"В районе Тапиола, Эспоо, произошёл несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших — 27 человек", — говорится в тексте.
В момент трагедии на мосту было много учеников из местной школы, которые спешили к началу занятий. На кадрах видно, что большинство пострадавших лежат и не могут самостоятельно подняться, на месте им оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы. Один из них упал с большой высоты, у него подозрение на переломы спины и ног. Второй мужчина сейчас повис среди обломков на ограждении моста.