Мост со спешившими в школу детьми рухнул в Финляндии, количество раненых исчисляется десятками

В городе Эспоо в Финляндии рухнул пешеходный мост, в результате 27 человек получили травмы, среди них много детей. Об этом сообщает спасательная служба региона.

В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / BNONews

"В районе Тапиола, Эспоо, произошёл несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших — 27 человек", — говорится в тексте.

В момент трагедии на мосту было много учеников из местной школы, которые спешили к началу занятий. На кадрах видно, что большинство пострадавших лежат и не могут самостоятельно подняться, на месте им оказывают помощь.