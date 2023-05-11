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11 мая, 09:31

Мост со спешившими в школу детьми рухнул в Финляндии, количество раненых исчисляется десятками

В финском Эспоо при обрушении моста пострадали 27 человек, среди них много детей

<p>В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BNONews/status/1656583678598807553/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Terror Alarm</a></p>

В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / Terror Alarm

В городе Эспоо в Финляндии рухнул пешеходный мост, в результате 27 человек получили травмы, среди них много детей. Об этом сообщает спасательная служба региона.

В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / BNONews

В Финляндии рухнул мост. Фото © Twitter / BNONews

"В районе Тапиола, Эспоо, произошёл несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших 27 человек", говорится в тексте.

В момент трагедии на мосту было много учеников из местной школы, которые спешили к началу занятий. На кадрах видно, что большинство пострадавших лежат и не могут самостоятельно подняться, на месте им оказывают помощь.

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Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы. Один из них упал с большой высоты, у него подозрение на переломы спины и ног. Второй мужчина сейчас повис среди обломков на ограждении моста.

Татьяна Миссуми
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