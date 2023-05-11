"Небесный тихоход", хор и ещё 500 акций: Как Москва отметила День Победы

В Москве прошло около 500 мероприятий накануне и 9 Мая: спектакли, концерты, выставки, лекции, мастер-классы. Старт празднованию Дня Победы был дан ещё 2 мая, местами его проведения стали парки, театры, библиотеки. Об этом сообщает столичный Департамент культуры.

В саду "Эрмитаж" воссоздали атмосферу 40-х годов прошлого века. Здесь прошёл костюмированный "Бал Победы "В шесть часов вечера…", танцевальные мастер-классы — горожане учили вальс и фокстрот. А на эстрадной площадке сада выступили Мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина и группа "123-й полк", юные артисты, профессиональные танцевальные и музыкальные ансамбли.

Гости парка "Ходынское поле" увидели историческую военную технику — экспонаты из Музея техники Вадима Задорожного. Знаменитый танк Т-34, боевая машина "Катюша", маневренная самоходная артиллерийская установка СУ-100, самолёты И-16 и "небесный тихоход" У-2, ретроавтомобили. Во всех столичных парках выступали музыканты с песнями военных лет.

Праздничные мероприятия в День Победы в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

В Измайловском парке посетители также могли увидеть железобетонный колпак долговременной огневой точки времён Великой Отечественной войны. Исторический объект, когда-то защищавший солдат и технику во время сражений, был найден на территории парка летом 2022 года.

Проникновенные песни и стихи о войне звучали на сцене Театра сатиры — здесь прошёл концерт "Синий платочек". В основу концерта была положена пьеса Григория Горина "Прощай, конферансье!" о жизни, быте и выступлениях фронтовых актёрских бригад. Труппа Театра Олега Табакова дала концерт "Нам нужна одна Победа", действо прошло в Музее Победы.

В столичных библиотеках прошли фотовыставки. Организаторы перекинули мост времени к современным событиям. Так, в библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева состоялось мероприятие "Поколение NEXT", где на репортажных снимках были показаны подвиги современников и фронтовые зарисовки участников СВО.

Праздничные мероприятия в День Победы в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Улицы Москвы тоже стали отражением исторических событий. Главную пешеходную улицу столицы — Арбат — сейчас украшают кадры Великой Отечественной войны и портреты её героев.