Запорожская епархия УПЦ попросилась в лоно Русской православной церкви

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом сказано в заявлении епархии УПЦ.

По словам священнослужителей, духовенство в новых регионах России стремилось вернуться в лоно Русской православной церкви, однако митрополит Бердянский и Приморский Ефрем (Яринко) бросил свою паству и сбежал на подконтрольную Украине территорию.

"Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии", — говорится в обращении.

Там пояснили, что абсолютное большинство проголосовало за это решение.