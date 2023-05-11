Регион

Уведомления отключены

11 мая, 10:12

Запорожская епархия УПЦ попросилась в лоно Русской православной церкви

Запорожская епархия УПЦ попросила патриарха Кирилла о переводе в РПЦ

<p>Cоборное богослужение в день памяти Новомучеников и Исповедников Бердянских в кафедральном соборе Рождества Христова Бердянска. © <a href="https://www.eparhiya.com.ua/cobornoe-bogosluzhenie-v-den-pamyati-novomuchenikov-i-ispovednikov-berdyanskix/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Бердянской епархии</a></p>

Cоборное богослужение в день памяти Новомучеников и Исповедников Бердянских в кафедральном соборе Рождества Христова Бердянска. © Сайт Бердянской епархии

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом сказано в заявлении епархии УПЦ.

По словам священнослужителей, духовенство в новых регионах России стремилось вернуться в лоно Русской православной церкви, однако митрополит Бердянский и Приморский Ефрем (Яринко) бросил свою паству и сбежал на подконтрольную Украине территорию.

"Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии", — говорится в обращении.

Там пояснили, что абсолютное большинство проголосовало за это решение.

В Житомирской области Украины раскольники силой захватили храм УПЦ

В Житомирской области Украины раскольники силой захватили храм УПЦ

Ранее Лайф сообщал, что в Хмельницкой области на Украине произошла попытка рейдерского захвата храма УПЦ. Злоумышленники сорвали замок на воротах, после чего ворвались на территорию церкви, где молились верующие. Один из напавших на храм подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля и перерезал шнур колокола, в который тот звонил.

Никита Никонов
  • Новости
  • рпц
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Общество
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров