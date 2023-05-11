Запорожская епархия УПЦ попросилась в лоно Русской православной церкви
Запорожская епархия УПЦ попросила патриарха Кирилла о переводе в РПЦ
Cоборное богослужение в день памяти Новомучеников и Исповедников Бердянских в кафедральном соборе Рождества Христова Бердянска. © Сайт Бердянской епархии
Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом сказано в заявлении епархии УПЦ.
По словам священнослужителей, духовенство в новых регионах России стремилось вернуться в лоно Русской православной церкви, однако митрополит Бердянский и Приморский Ефрем (Яринко) бросил свою паству и сбежал на подконтрольную Украине территорию.
"Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии", — говорится в обращении.
Там пояснили, что абсолютное большинство проголосовало за это решение.
Ранее Лайф сообщал, что в Хмельницкой области на Украине произошла попытка рейдерского захвата храма УПЦ. Злоумышленники сорвали замок на воротах, после чего ворвались на территорию церкви, где молились верующие. Один из напавших на храм подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля и перерезал шнур колокола, в который тот звонил.