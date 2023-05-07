Регион

Уведомления отключены

7 мая, 14:08

В Хмельницкой области на Украине попытались захватить храм УПЦ

В селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине совершили попытку рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказали в Хмельницкой епархии.

Попытка захвата храма УПЦ. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Хмельницька єпархія УПЦ

Там указали, что рейдеры сорвали замок на воротах, после чего ворвались на территорию церкви. Там молились верующие УПЦ. Один из напавших на храм подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля и перерезал шнур колокола, в который тот звонил.

"Агрессивно настроенные захватчики начали оскорблять верующих религиозной общины нецензурной бранью и демонстрировать злобное поведение", — сказано в сообщении.

Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов

Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов

В епархии считают, что действия захватчиков содержат признаки уголовного правонарушения. Там также добавили, что прихожане отстояли свой храм.

Ранее Лайф писал о том, что в Боярке Киевской области несколько мужчин в военной форме пытались захватить храм, который находится в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ).

Напомним, на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.

Обложка ©

Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Хмельницька єпархія УПЦ

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров