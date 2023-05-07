В Хмельницкой области на Украине попытались захватить храм УПЦ

В селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине совершили попытку рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказали в Хмельницкой епархии.

Попытка захвата храма УПЦ. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Хмельницька єпархія УПЦ

Там указали, что рейдеры сорвали замок на воротах, после чего ворвались на территорию церкви. Там молились верующие УПЦ. Один из напавших на храм подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля и перерезал шнур колокола, в который тот звонил.

"Агрессивно настроенные захватчики начали оскорблять верующих религиозной общины нецензурной бранью и демонстрировать злобное поведение", — сказано в сообщении.

В епархии считают, что действия захватчиков содержат признаки уголовного правонарушения. Там также добавили, что прихожане отстояли свой храм.