Люди в военной форме напали на храм УПЦ в Киевской области

В городе Боярке Киевской области несколько мужчин в военной форме в субботу пытаются захватить храм, который находится в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Конфликт возле храма. Видео © Telegram / Украинская православная церковь

Речь идёт о церкви Архистратига Михаила, которую также называют Михайловским храмом. К настоятелю храма протоиерею Владимиру приехала скорая помощь. По некоторым данным, захватчикам помогают мэр города и начальник полиции.

"Калитку храма закрыла полиция и люди в военной форме, на территорию храма никого не пускают. Тем временем рейдеры включили генератор, болгарку и срезали дверь. Со стороны рейдеров происходят силовые провокации", — сообщает УПЦ в телеграм-канале.

Перед заблокировавшими проход к храму людьми в военной форме прихожане и священнослужители начали исполнять церковные песнопения. Попытки уговорить пустить граждан внутрь не увенчались успехом.