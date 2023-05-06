Люди в военной форме напали на храм УПЦ в Киевской области
Для прихожан заблокировали вход в храм УПЦ в Киевской области. Фото © Telegram / Украинская православная церковь
В городе Боярке Киевской области несколько мужчин в военной форме в субботу пытаются захватить храм, который находится в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.
Конфликт возле храма. Видео © Telegram / Украинская православная церковь
Речь идёт о церкви Архистратига Михаила, которую также называют Михайловским храмом. К настоятелю храма протоиерею Владимиру приехала скорая помощь. По некоторым данным, захватчикам помогают мэр города и начальник полиции.
"Калитку храма закрыла полиция и люди в военной форме, на территорию храма никого не пускают. Тем временем рейдеры включили генератор, болгарку и срезали дверь. Со стороны рейдеров происходят силовые провокации", — сообщает УПЦ в телеграм-канале.
Перед заблокировавшими проход к храму людьми в военной форме прихожане и священнослужители начали исполнять церковные песнопения. Попытки уговорить пустить граждан внутрь не увенчались успехом.
"В ответ на агрессию и рейдерские действия со стороны сторонников ПЦУ верующие Украинской православной церкви отвечают молитвой и надеждой на Бога", — указали в УПЦ.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.