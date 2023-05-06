Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов

После нападения радикалов на Михайловский храм в Боярке под Киевом была госпитализирована жена настоятеля церкви. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины.

"Матушку госпитализировали с травмами руки и ноги", — говорится в сообщении.