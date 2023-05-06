Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов
Под Киевом госпитализирована жена настоятеля церкви. Обложка © t.me / СПЖ-новости Православия
После нападения радикалов на Михайловский храм в Боярке под Киевом была госпитализирована жена настоятеля церкви. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины.
"Матушку госпитализировали с травмами руки и ноги", — говорится в сообщении.
Увечья жене настоятеля храма Архистратига Михаила в Боярке были нанесены во время нападения на церковь людей в военной форме.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.