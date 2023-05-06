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6 мая, 18:31

Жена настоятеля храма УПЦ под Киевом госпитализирована после нападения радикалов

<p>Под Киевом госпитализирована жена настоятеля церкви. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pravoslavie/50294" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СПЖ-новости Православия</a></p>

Под Киевом госпитализирована жена настоятеля церкви. Обложка © t.me / СПЖ-новости Православия

После нападения радикалов на Михайловский храм в Боярке под Киевом была госпитализирована жена настоятеля церкви. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины.

"Матушку госпитализировали с травмами руки и ноги", — говорится в сообщении.

Увечья жене настоятеля храма Архистратига Михаила в Боярке были нанесены во время нападения на церковь людей в военной форме.

Люди в военной форме напали на храм УПЦ в Киевской области

Люди в военной форме напали на храм УПЦ в Киевской области

Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.

Арина Родионова
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