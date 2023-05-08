В Житомирской области Украины раскольники силой захватили храм УПЦ

В посёлке городского типа Хорошев Житомирской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Во время захвата святыню защищали прихожане, но раскольники их смели целой толпой. Они срезали болгаркой часть ограды, а также основные и внутренние двери храма.