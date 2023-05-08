В Житомирской области Украины раскольники силой захватили храм УПЦ
В посёлке городского типа Хорошев Житомирской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.
Во время захвата святыню защищали прихожане, но раскольники их смели целой толпой. Они срезали болгаркой часть ограды, а также основные и внутренние двери храма.
Ранее Лайф сообщал о том, что в селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине совершили попытку рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви.
Напомним, на Украине проходит череда захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское".
Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Хорошів Онлайн