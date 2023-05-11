"Позиция едина": Российские фехтовальщики отказались следовать иностранным ограничениям
ОКР: Фехтовальщики из РФ будут выступать на турнирах только при равных условиях
Российские фехтовальщики будут выступать на международных соревнованиях только на равных условиях, заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков. Он указал на солидарность внутри сборной по данному вопросу.
"Я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат "возвращения". И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях", — написал спортивный чиновник в своём телеграм-канале.
Поздняков отметил, что "позиция едина" и наши фехтовальщики будут участвовать только при равных с иностранными атлетами условиях, исключая неправомерные параметры и иные "искусственные полосы препятствий".
Ранее Международная федерация фехтования не допустила российских спортсменов до международных соревнований. Там сослались на рекомендации Международного олимпийского комитета.
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