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11 мая, 10:09

Песков: Серии оборонных совещаний пока нет в планах Путина

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет традиционной серии оборонных совещаний в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещания состоятся, когда президент посчитает это целесообразным.

"Идёт СВО, что накладывает особенную нагрузку на представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса и что, конечно, не позволяет, не даёт возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, и это учитывается при планировании, пока таких планов нет", — добавил представитель Кремля.

Путин: Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений

Путин: Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений

Напомним, традиционно два раза в год президент РФ собирает руководство Министерства обороны, ключевых предприятий ОПК, а также главных конструкторов этих заводов. В последний раз совещания по теме развития вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса проводились в 2021 году — в мае и ноябре.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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