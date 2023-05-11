Песков: Серии оборонных совещаний пока нет в планах Путина
В планах президента РФ Владимира Путина пока нет традиционной серии оборонных совещаний в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещания состоятся, когда президент посчитает это целесообразным.
"Идёт СВО, что накладывает особенную нагрузку на представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса и что, конечно, не позволяет, не даёт возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, и это учитывается при планировании, пока таких планов нет", — добавил представитель Кремля.
Напомним, традиционно два раза в год президент РФ собирает руководство Министерства обороны, ключевых предприятий ОПК, а также главных конструкторов этих заводов. В последний раз совещания по теме развития вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса проводились в 2021 году — в мае и ноябре.