Песков: Серии оборонных совещаний пока нет в планах Путина

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет традиционной серии оборонных совещаний в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещания состоятся, когда президент посчитает это целесообразным.

"Идёт СВО, что накладывает особенную нагрузку на представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса и что, конечно, не позволяет, не даёт возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, и это учитывается при планировании, пока таких планов нет", — добавил представитель Кремля.