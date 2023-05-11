Кремль вступился за Позднякову и Великую, не допущенных к соревнованиям по фехтованию
Песков: Предъявлять политические требования к спортсменам недопустимо
В Кремле негативно оценили решение Международной федерации фехтования (FIE) не допускать к соревнованиям ряд российских атлетов. Как сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предъявлять политические требования к спортсменам недопустимо.
"Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что атлеты должны иметь право "на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны".
Ранее Лайф писал, что FIE не допустила россиянок Позднякову, Великую и Никитину до соревнований по фехтованию. Но это лишь список саблисток. Сейчас российская сторона ждёт аналогичных списков по рапире, шпаге, а также перечень врачей, тренеров и других специалистов, которых могут не допустить до соревнований.
ТАСС / Валерий Шарифулин