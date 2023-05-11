VK и STUDIO 21 поддержат начинающих хип-хоп-исполнителей из России

Открытая креативная платформа "Простор" от VK вместе с STUDIO 21, "VK Музыкой", VK Records и FMT.JETLAG запускают проект "Форс" для поддержки молодых и начинающих хип-хоп-исполнителей.

Отправь заявку для участия в проекте и стань новой хип-хоп-звездой! Фото © VK

Участников проекта ждёт специальная программа, лекции и мастер-классы от известных музыкантов и профессионалов. А те, кто дойдёт до финала, даже смогут записать собственные хиты и попасть в ротацию радио STUDIO 21. Наставниками и мастерами станут саунд-продюсер CVPLLV (работал в том числе со Snoop Dogg, Бастой, Тимати, L'One, Элджеем), главный редактор "VK Музыки" Сергей Мудрик, генпродюсер STUDIO 21 Виктор Худошин, менеджер PHARAOH Юрий Молостов, звукоинженеры братья Подлесные и звёздный стилист Полина Nomore.

Отборочный этап начнётся 10 мая и продлится две недели. Саунд-продюсеры CVPLLV, FRESCO и LDMA выложат в открытый доступ биты, под которые артистам на видео нужно будет прочитать свои тексты. По итогам в проект попадут лишь 100 лучших. Их научат, как грамотно выстраивать образ артиста и работать с лейблами, наставники поделятся опытом и прикладными приёмами.

Ученики изучат историю и развитие хип-хопа, обсудят съёмку клипов, создание музыки и важность жанров, а также создадут куплеты для казахстанского трио Captown, придумают и запишут на студии треки на новый бит. Кроме того, артисты презентуют жюри варианты развития собственной карьеры: опишут свой сценический образ, жанр и концепцию первого релиза.

В финал попадут лишь пять человек. Победителя выберет жюри из экспертов VK Records и "VK Музыки". Финалист запишет и выпустит собственный трек на лейбле VK Records, а также попадёт в пул артистов STUDIO 21.