Лайф публикует фото полена-бомбы, из-за которого чуть не погибла пермская учительница
Опубликовано фото полена с СВУ, которое нашла жительница Пермского края
Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивное фото полена со взрывчаткой внутри, которое на своём огороде обнаружила 48-летняя учительница начальных классов из Пермского края.
Полено с СВУ, которое нашла жительница Пермского края. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, взрывчатка была заложена в центре полена и обмотана фольгой, внутри находилось 45 граммов бездымного пороха. Если бы женщина закинула такие дрова в печь, то взрыв уничтожил бы половину её дома.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить раньше и избежать невинных жертв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно подкинул взрывчатку.