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11 мая, 11:03

Лайф публикует фото полена-бомбы, из-за которого чуть не погибла пермская учительница

Опубликовано фото полена с СВУ, которое нашла жительница Пермского края

Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивное фото полена со взрывчаткой внутри, которое на своём огороде обнаружила 48-летняя учительница начальных классов из Пермского края.

Полено с СВУ, которое нашла жительница Пермского края. Фото © SHOT

Полено с СВУ, которое нашла жительница Пермского края. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, взрывчатка была заложена в центре полена и обмотана фольгой, внутри находилось 45 граммов бездымного пороха. Если бы женщина закинула такие дрова в печь, то взрыв уничтожил бы половину её дома.

Под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы

Под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в бревне на её огороде и могло сдетонировать в любой момент. К счастью, заложенную бомбу удалось обнаружить раньше и избежать невинных жертв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно подкинул взрывчатку.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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