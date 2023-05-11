Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"
Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения о деятельности межгосударственной телекомпании "Мир" в республике. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу по итогам заседания правительства. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.
Председатель парламента уточнил, что за проект закона о выходе из соглашения из 101 депутата проголосовало 56 человек. Решение принято из-за обвинений телекомпании в пропаганде и некорректном освещении событий на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что в Эстонии заблокировали доступ к более чем полусотни доменов для просмотра российских телеканалов, запрещённых в Евросоюзе. Решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора республики (TTJA).
ТАСС / Валерий Шарифулин