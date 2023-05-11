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11 мая, 11:26

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения о деятельности межгосударственной телекомпании "Мир" в республике. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу по итогам заседания правительства. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Председатель парламента уточнил, что за проект закона о выходе из соглашения из 101 депутата проголосовало 56 человек. Решение принято из-за обвинений телекомпании в пропаганде и некорректном освещении событий на Украине.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Эстонии заблокировали доступ к более чем полусотни доменов для просмотра российских телеканалов, запрещённых в Евросоюзе. Решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора республики (TTJA).

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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