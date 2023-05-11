Путин поддержал решение губернатора Тюменской области идти на следующие выборы

"Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно. Как бы что ни было, нужно всё равно выявлять те проблемные зоны, над которыми ещё надо работать, они всегда есть. У вас в целом всё получается. Хочу пожелать вам успехов", — сказал Путин.