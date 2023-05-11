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11 мая, 11:21

Путин поддержал решение губернатора Тюменской области идти на следующие выборы

<p>Владимир Путин и Станислав Моор. Обложка ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71114" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Станислав Моор. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Тюменской области Александра Моора выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы региона. В ходе рабочей встречи Моор заявил о большом желании продолжить развитие субъекта. Глава государства хорошо оценил результаты его работы.

"Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно. Как бы что ни было, нужно всё равно выявлять те проблемные зоны, над которыми ещё надо работать, они всегда есть. У вас в целом всё получается. Хочу пожелать вам успехов", сказал Путин.

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Матвей Константинов
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