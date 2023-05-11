Уехавший из России Константин Меладзе озадачил поклонников странным видео в соцсетях

Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь и сразу озадачил своих фанатов. В одной из социальных сетей он выложил странный чёрно-белый ролик, в котором под цокот лошадиных копыт и скрип колёс едет на велосипеде по парку.

Ролик, выложенный Константином Меладзе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / meladzemusic

Комментаторы не оценили творческий порыв продюсера, начав спрашивать, что это было, что за загадки он выкладывает. Лишь немногие вспомнили, что у Меладзе сегодня день рождения — 60 лет.

"С днём рождения! Пусть у вас всё будет хорошо!" — написал один из них.