Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Херсона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", — уточнил он.

Также на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 20 украинских военных, американская артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".