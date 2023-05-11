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11 мая, 11:45

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Херсона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", — уточнил он.

Также на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 20 украинских военных, американская артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

ВСУ лишились склада боеприпасов в Сумской области

ВСУ лишились склада боеприпасов в Сумской области

А накануне, 10 мая, стало известно, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Кроме того, был поражён пункт ремонта военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ около Орехова.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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