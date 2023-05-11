Петербурженка спутала жирную чайку с украинским дроном и вызвала полицию

Бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла за вражеский беспилотник упитанную чайку и сообщила о ней в полицию. Об этом пишет "Фонтанка".

Летательный "аппарат" женщина заметила во время прогулки по Южно-Приморскому парку. Она сразу же достала телефон, позвонила в полицию и навела панику в местном отделении. Правоохранители тут же выехали на важный вызов, однако по прибытии никакого дрона не обнаружили — в небе кружила лишь белая толстая чайка.

К слову, "дроны" видели и в других районах города. Якобы нечто похожее на БПЛА обнаружили в небе около "Жемчужной плазы", а также в Калининском районе и на Приморском проспекте.