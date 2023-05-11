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11 мая, 12:12

Петербурженка спутала жирную чайку с украинским дроном и вызвала полицию

Жительница Петербурга приняла упитанную чайку за беспилотник

Бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла за вражеский беспилотник упитанную чайку и сообщила о ней в полицию. Об этом пишет "Фонтанка".

Летательный "аппарат" женщина заметила во время прогулки по Южно-Приморскому парку. Она сразу же достала телефон, позвонила в полицию и навела панику в местном отделении. Правоохранители тут же выехали на важный вызов, однако по прибытии никакого дрона не обнаружили — в небе кружила лишь белая толстая чайка.

К слову, "дроны" видели и в других районах города. Якобы нечто похожее на БПЛА обнаружили в небе около "Жемчужной плазы", а также в Калининском районе и на Приморском проспекте.

В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

Ранее Лайф рассказывал, что на территории Ленинградской области запретили использование беспилотников. Среди исключений гаджеты, необходимые для обеспечения безопасности транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, а также для обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.

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Freepik

Николь Вербер
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