Один из кандидатов в президенты Турции снялся с гонки
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снялся с выборов
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже. Фото © ТАСС / DPA / Oliver Weiken
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества (Memleket), объявил о выходе из борьбы за главный государственный пост. Его выступление транслировали местные телеканалы.
"Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы!" — обратился он к избирателям.
Своё решение сняться с выборов Индже объяснил неадекватным и излишним давлением. По словам политика, в отношении него проводится много различных провокаций, звучат обвинения и дезинформация.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. Согласно последним опросам, лидирует Кылычдароглу.