Один из кандидатов в президенты Турции снялся с гонки

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества (Memleket), объявил о выходе из борьбы за главный государственный пост. Его выступление транслировали местные телеканалы.

"Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы!" — обратился он к избирателям.

Своё решение сняться с выборов Индже объяснил неадекватным и излишним давлением. По словам политика, в отношении него проводится много различных провокаций, звучат обвинения и дезинформация.