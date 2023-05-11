Хирург назвала 5 кричащих отличий накачанных губ от натуральных

Чтобы понять, делала девушка губы или они пухлые от природы, достаточно знать о некоторых кричащих отличиях. О них "Газете.ru" рассказала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш.

"Первое, на что стоит обратить внимание, — это отсутствие естественных складок на поверхности губ, которые визуально кажутся как бы прозрачными, белёсыми, имеют менее сочный цвет", — объяснила врач.

Второй признак — это наличие выраженного валика в области красной каймы губ — их контур более подчёркнутый. В случае с инъекциями валик по размерам может быть более одного миллиметра, уточнила косметолог. Также при переходе кожной части в слизистую можно заметить белые шарики. Это выходные протоки желёз, так как при увеличении губы выворачиваются наружу.

При избытке филлера гель, как правило, переходит на кожу, тем самым рисуя над контуром губы "гиалуроновые усы". А если смотреть в профиль, сделанные губы выдадут себя за счёт неровной линии Риккетса (прямая, соединяющая подбородок и кончик носа).

"В идеале линия Риккетса должна проходить в четырёх миллиметрах от верхней губы и в двух от нижней. При увеличении губ с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты эти пропорции не соблюдаются, так как губы сильно выдаются вперёд", — заключила косметолог.