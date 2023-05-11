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11 мая, 12:37

Снайперы на крышах, вертолёт в небе: Немец подорвал жилую многоэтажку под Дюссельдорфом

В многоэтажке под немецким Дюссельдорфом прогремел взрыв, есть пострадавшие

<p>Фото с места взрыва в жилом доме под Дюссельдорфом. Обложка © <a href="https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/polizisten-verletzt-explosion-in-ratingen-nrw-83885420.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild </a>/ Tim Oelbermann</p>

Фото с места взрыва в жилом доме под Дюссельдорфом. Обложка © Bild / Tim Oelbermann

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом в районе Ратинген-Вест прогремел сильный взрыв, пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция города Меттман федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (ФРГ).

Кадры с места взрыва в многоэтажке под Дюссельдорфом. Видео © Twitter / Andreas_Wegener

"В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По не выясненным пока причинам там произошёл взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

По данным Bild, число раненых составляет 12 человек. Также издание узнало, что взрыв был преднамеренным: его устроил один из жильцов.

"Полицию и пожарных вызвали к беспомощному человеку в квартире на Берлинерштрассе. Когда они хотели открыть дверь, по-видимому, произошло серьёзное возгорание, поскольку, как утверждалось, в квартире заранее был использован бензин или другое вещество", пишет издание.

По предварительным данным, среди пострадавших десять пожарных и два полицейских. Восемь из них могут находиться в тяжёлом состоянии. Возможный подозреваемый пока не задержан. Пострадал ли он при взрыве — неизвестно. На крышах соседних домов находятся снайперы. Кроме того, задействован вертолёт.

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Никита Никонов
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