Снайперы на крышах, вертолёт в небе: Немец подорвал жилую многоэтажку под Дюссельдорфом

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом в районе Ратинген-Вест прогремел сильный взрыв, пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция города Меттман федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (ФРГ).

Кадры с места взрыва в многоэтажке под Дюссельдорфом. Видео © Twitter / Andreas_Wegener

"В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По не выясненным пока причинам там произошёл взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

По данным Bild, число раненых составляет 12 человек. Также издание узнало, что взрыв был преднамеренным: его устроил один из жильцов.

"Полицию и пожарных вызвали к беспомощному человеку в квартире на Берлинерштрассе. Когда они хотели открыть дверь, по-видимому, произошло серьёзное возгорание, поскольку, как утверждалось, в квартире заранее был использован бензин или другое вещество", — пишет издание.

По предварительным данным, среди пострадавших десять пожарных и два полицейских. Восемь из них могут находиться в тяжёлом состоянии. Возможный подозреваемый пока не задержан. Пострадал ли он при взрыве — неизвестно. На крышах соседних домов находятся снайперы. Кроме того, задействован вертолёт.