В Минфине анонсировали большую приватизацию

В России должна будет пройти большая приватизация, но сначала необходимо сформировать рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года. Это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно", — сказал Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что нужно сформировать рынок.

Замминистра финансов добавил, что перед приватизацией необходимо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора.