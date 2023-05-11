Продавцы штурмуют офис Wildberries за списание с них 600 млн за бесплатную рекламу
Продавцы собрались в офисе Wildberries в Москве из-за списания денег за рекламу
Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Фото © SHOT
Офис Wildberries в Москве подвергся "набегу" разгневанных поставщиков, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 600 миллионов рублей. Возмущённые продавцы пришли в БЦ "Демидов". Кадры со "штурмом" оказались в распоряжении SHOT.
Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Видео © SHOT
На кадрах бизнесмены жалуются, что маркетплейс списал с них огромные деньги за рекламу. Они возмущённо обсуждают санкции со стороны "ягодок".
Поводом для новых волнений стало то, что Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Айтишник маркетплейса сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" более чем в 600 миллионов рублей. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".