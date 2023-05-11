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11 мая, 12:52

Продавцы штурмуют офис Wildberries за списание с них 600 млн за бесплатную рекламу

Продавцы собрались в офисе Wildberries в Москве из-за списания денег за рекламу

<p>Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Фото © SHOT

Офис Wildberries в Москве подвергся "набегу" разгневанных поставщиков, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 600 миллионов рублей. Возмущённые продавцы пришли в БЦ "Демидов". Кадры со "штурмом" оказались в распоряжении SHOT.

Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Видео © SHOT

На кадрах бизнесмены жалуются, что маркетплейс списал с них огромные деньги за рекламу. Они возмущённо обсуждают санкции со стороны "ягодок".

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Поводом для новых волнений стало то, что Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Айтишник маркетплейса сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" более чем в 600 миллионов рублей. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".

Андрей Бражников
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