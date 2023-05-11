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11 мая, 13:25

Донецк отмечает первый День Республики в составе России

Донецк украсили ко Дню Республики, но празднования проходят онлайн

Сегодня, 11 мая, жители Донецка отмечают День Республики. Это уже девятая годовщина, но первая в статусе российского региона. Телеканал "360" показал видео из города.

Кадры из Донецка в День Республики. Видео © Телеканал "360"

Большинство праздничных мероприятий проходят онлайн по причинам безопасности. Улицы довольно пусты, но праздничная атмосфера чувствуется: прохожие и даже таксисты первым делом обмениваются поздравлениями с Днём Республики.

Политолог Август в годовщину референдума пожелала возрождения сильному Донбассу

Политолог Август в годовщину референдума пожелала возрождения сильному Донбассу

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с девятой годовщиной Дня Республики. Именно 11 мая 2014 года был проведён референдум о самоопределении региона.

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Телеканал "360"

Никита Никонов
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