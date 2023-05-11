В Кургане пьяный кондуктор вытолкнул женщину из автобуса и разбил ей голову

В Кургане кондуктор рейсового автобуса вытолкнул на улицу одну из пассажирок. Об этом сообщил Союз транспортных организаций региона. Также кадры очевидцы опубликовали в соцсетях.

Кондуктор вытолкнул женщину из автобуса и разбил ей голову. Видео © Telegram / Реальный Курган

Инцидент между пассажиркой и кондуктором автобуса № 41 произошёл ещё 8 мая. Очевидцы говорят, что мужчина был пьян и вообще цеплялся ко всем находившимся в салоне. В итоге один из конфликтов перерос в потасовку. Он ударил женщину и столкнул её со ступенек автобуса. Та упала на дорогу и ударилась головой об асфальт.

"По факту инцидента, произошедшего 8 мая в автобусе № 41, Союз транспортных организаций обратился к руководителю предприятия за разъяснениями. Кондуктор уволен", — сообщил Союз транспортных организаций Курганской области на своей странице во "ВКонтакте".

При этом досталось и водителю автобуса, который не стал вмешиваться в конфликт. Он получил выговор. Как сообщили URA.ru в полиции, по данному факту проводится проверка.