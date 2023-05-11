В Союзе отцов поддержали идею Милонова об абортах

Исключение абортов по немедицинским показаниям из услуг, оказываемых за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС), — правильное решение, однако важно подойти к нему с умом. Об этом заявил председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова.

"Вопрос очень сложный, конечно же. Здесь нужно делать большой опрос и проводить исследования, потому что я боюсь, что данная инициатива приведёт к увеличению нелегальных абортов... Это очень правильный шаг, но подходить к нему нужно очень продуманно", — сказал он в беседе с RT.

Также, добавил Солёнов, в данном вопросе важно исключить все риски, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье россиянок.