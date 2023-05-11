В Союзе отцов поддержали идею Милонова об абортах
Союз отцов поддержал исключение аборта по немедицинским показаниям из ОМС
Исключение абортов по немедицинским показаниям из услуг, оказываемых за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС), — правильное решение, однако важно подойти к нему с умом. Об этом заявил председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова.
"Вопрос очень сложный, конечно же. Здесь нужно делать большой опрос и проводить исследования, потому что я боюсь, что данная инициатива приведёт к увеличению нелегальных абортов... Это очень правильный шаг, но подходить к нему нужно очень продуманно", — сказал он в беседе с RT.
Также, добавил Солёнов, в данном вопросе важно исключить все риски, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье россиянок.
Напомним, по мнению Виталия Милонова, исключение можно сделать для случаев, когда женщине требуется аборт по медицинским или социальным показаниям. Парламентарий считает, что государственная поддержка абортов по желанию идёт вразрез с целью повышения рождаемости в России.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев