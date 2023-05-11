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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 13:40
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ВСУ отступили с позиций под Северодонецком и бросили крупный схрон с гранатомётами

В украинском схроне в ЛНР нашли 15 гранатомётов и 18 тысяч патронов

Полиция нашла крупный схрон с оружием и снарядами на бывших позициях украинской армии на территории ЛНР. Об этом сообщил центр общественных связей МВД России по региону и опубликовал кадры с места обнаружения.

В ЛНР на бывших позициях ВСУ обнаружен тайник с оружием. Видео © t.me / МВД ЛНР

"Обнаружен тщательно замаскированный тайник с оружием и боеприпасами, в котором находились 12 960 патронов калибра 5,45 мм, 4 940 патронов калибра 7,62 мм, 13 гранатомётов РПГ-7, семь пороховых зарядов к РПГ-7, 16 гранат РГН, 16 запалов УДЗ, два гранатомёта РШГ-1, две мины калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм", — рассказали правоохранители.

Схрон был найден ещё в начале мая вблизи Северодонецка, где ранее базировались отряды ВСУ. На кадрах видно, что вооружение находилось в низине и было замаскировано ветками. Сейчас все ящики изъяты. Полиция продолжает искать в регионе тайники с оружием и взрывчаткой, представляющие опасность для населения.

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Ранее сообщалось, что в Скадовском муниципальном округе Херсонской области полицейские обнаружили тайник с большим количеством различных боеприпасов. Схрон был найден в заброшенном доме.

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t.me / МВД ЛНР

Татьяна Миссуми
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