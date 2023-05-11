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11 мая, 13:38

Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Верховный суд Пакистана признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны и лидера партии "Движение за справедливость" Имрана Хана.

По данным телеканала Geo TV, политик прибыл в суд под охраной и в составе кортежа из пятнадцати автомобилей. Сообщается, что на заседании судья постановил немедленно освободить политика из-под стражи.

Экс-премьер Пакистана Хан ранен в ходе стрельбы на политическом марше

Экс-премьер Пакистана Хан ранен в ходе стрельбы на политическом марше

Напомним, 70-летний Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018-го по 10 апреля 2022 года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия и освободил от должности. Позже политика признали виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице, а также в сокрытии полученных подарков. Всего против Хана завели десятки уголовных дел, что привело к массовым акциям протеста. Политика задержали 9 мая, когда он прибыл в здание суда для дачи залогов по ряду дел.

Обложка ©

ТАСС / EPA / RAHAT DAR

Матвей Константинов
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