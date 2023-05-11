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11 мая, 14:03

Роспотребнадзор назвал главные правила, которые помогут не подхватить кишечную инфекцию

Россиянам посоветовали ошпаривать овощи кипятком, чтобы избежать ротавируса

В весенне-осенний период люди чаще заражаются кишечной инфекцией, причём риски сохраняются вплоть до конца мая. Чтобы обезопасить себя от ротавируса и ненароком не подхватить неприятный недуг, нужно следовать нескольким правилам. Об этом Тульской службе новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В первую очередь следует пить только бутилированную и кипячёную воду. Также необходимо следить за состоянием фруктов, овощей и мыть их проточной водой, а при употреблении в сыром виде вообще ошпаривать кипятком. Кроме того, важно следить за чистотой рук и мыть их с мылом перед каждым приёмом пищи и в процессе приготовления, а также после прогулок, туалета, общественных мест и транспорта.

Помимо этого, детскую посуду после мытья стоит ополаскивать кипятком, ежедневно мыть игрушки и следить за сроком годности и условиями хранения продуктов. Если вы заметили симптомы недуга у кого-то из близких, лучше сразу обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься лечением. Если в доме есть дети, то лучше всего изолировать их от больного.

"Во время ухода за больным нужно соблюдать правила личной гигиены: пользоваться перчатками и медицинской маской, тщательно мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком", — заявили в Роспотребнадзоре.

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Николь Вербер
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