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11 мая, 15:11

Ген налицо: Как понять по носу, что среди твоих предков были неандертальцы

Учёные обнаружили полученный от неандертальцев ген, отвечающий за форму носа

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Учёные из Университета Фудань обнаружили унаследованный от неандертальцев ген, который отвечает за форму носа современных людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Образец черепа современного человека и неандертальца. Фото © Dr Kaustubh Adhikari, UCL

Образец черепа современного человека и неандертальца. Фото © Dr Kaustubh Adhikari, UCL

Эксперты провели генотипирование и проанализировали более шести тысяч образцов ДНК жителей пяти латиноамериканских стран, имеющих смешанное европейское, индейское и африканское происхождение. Они пытались найти зависимость между чертами лица и генами и наткнулись на один из участков ДНК ATF3, связанный с высотой носа.

Для обладателей этого гена характерно большое расстояние от верхней точки носа до кончика. В ходе дальнейшего исследования специалисты пришли к выводу, что такой наследственный фактор был особенно распространён среди коренных американцев. Они предположили, что высокий нос помогал их далёким предкам в выживании при более холодном климате.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что у современных людей остались гены неандертальцев — древних предков, с которыми мы разделились по эволюционной линии. Наши родственники жили в Европе и Средней Азии десятки тысяч лет назад, могли делать орудия труда, охотиться и, может быть, умели даже общаться и разговаривать.

Николь Вербер
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