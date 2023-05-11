Ген налицо: Как понять по носу, что среди твоих предков были неандертальцы

Учёные из Университета Фудань обнаружили унаследованный от неандертальцев ген, который отвечает за форму носа современных людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Образец черепа современного человека и неандертальца. Фото © Dr Kaustubh Adhikari, UCL

Эксперты провели генотипирование и проанализировали более шести тысяч образцов ДНК жителей пяти латиноамериканских стран, имеющих смешанное европейское, индейское и африканское происхождение. Они пытались найти зависимость между чертами лица и генами и наткнулись на один из участков ДНК ATF3, связанный с высотой носа.

Для обладателей этого гена характерно большое расстояние от верхней точки носа до кончика. В ходе дальнейшего исследования специалисты пришли к выводу, что такой наследственный фактор был особенно распространён среди коренных американцев. Они предположили, что высокий нос помогал их далёким предкам в выживании при более холодном климате.