Найдена связь между долгими разговорами по телефону и гипертонией
EHJDH: Телефонные беседы более получаса в неделю повышают риск гипертонии на 12%
Долгие разговоры по телефону могут привести к повышенному давлению (гипертония). К такому выводу пришли учёные из Южного медицинского университета в Китае, результаты их исследования опубликованы в журнале European Heart Journal – Digital Health (EHJDH).
Специалисты проанализировали данные 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет без диагностированной гипертонии. Средний возраст испытуемых составил 54 года, 88% из них пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдения почти у 14 тысяч человек (7%) развилась гипертония. В результате исследователи пришли к выводу, что телефонные разговоры более 30 минут в неделю повышают риск развития гипертонии на 12%.
При этом еженедельное использование телефона в течение 30–59 минут, 1–3 часов, 4–6 часов и более 6 часов увеличивает риск повышенного давления на 8, 13, 16 и 25% соответственно.
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