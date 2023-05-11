Найдена связь между долгими разговорами по телефону и гипертонией

Долгие разговоры по телефону могут привести к повышенному давлению (гипертония). К такому выводу пришли учёные из Южного медицинского университета в Китае, результаты их исследования опубликованы в журнале European Heart Journal – Digital Health (EHJDH).

Специалисты проанализировали данные 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет без диагностированной гипертонии. Средний возраст испытуемых составил 54 года, 88% из них пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдения почти у 14 тысяч человек (7%) развилась гипертония. В результате исследователи пришли к выводу, что телефонные разговоры более 30 минут в неделю повышают риск развития гипертонии на 12%.