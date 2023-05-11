Объём валютных вкладов россиян обновил минимум за 15 лет
Центробанк: Объём валютных вкладов россиян обновил 15-летние минимумы
Объём валютных вкладов россиян обновил минимум за 15 лет, а доля текущих рублёвых счетов приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года. Об этом говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Центробанка.
"Доля текущих рублёвых счетов приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года. Кроме того, увеличение средств населения в банках по-прежнему концентрировалось исключительно в рублёвом сегменте, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы", — говорится в докладе.
Банковские клиенты по-прежнему предпочитают ликвидные формы сбережений, которые при необходимости можно перенаправить на покупки, отметили в ЦБ. Также в регуляторе отметили сохранение прошлогодней тенденции по изменению структуры депозитного портфеля банков. Основной рост пришёлся на самые ликвидные рублёвые текущие счета, несмотря на переток сбережений населения с краткосрочных на средне- и долгосрочные депозиты, который всё ещё продолжается.
Ранее в банке ВТБ спрогнозировали, когда россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро. По словам зампредседателя правления банка Анатолия Печатникова, доля вкладов граждан в этих валютах в ВТБ снизится с 10 до 7% за год. Одной из причин данной тенденции являются действующие уже больше года ограничения Центробанка. На этом фоне растёт объём сбережений в юанях: сейчас на счетах граждан лежит около 8 миллиардов в китайской валюте, а к концу этого года, как ожидается, будет уже 15 миллиардов (176 миллиардов рублей), отметил топ-менеджер.
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