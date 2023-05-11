Объём валютных вкладов россиян обновил минимум за 15 лет, а доля текущих рублёвых счетов приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года. Об этом говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Центробанка.

"Доля текущих рублёвых счетов приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года. Кроме того, увеличение средств населения в банках по-прежнему концентрировалось исключительно в рублёвом сегменте, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы", — говорится в докладе.

Банковские клиенты по-прежнему предпочитают ликвидные формы сбережений, которые при необходимости можно перенаправить на покупки, отметили в ЦБ. Также в регуляторе отметили сохранение прошлогодней тенденции по изменению структуры депозитного портфеля банков. Основной рост пришёлся на самые ликвидные рублёвые текущие счета, несмотря на переток сбережений населения с краткосрочных на средне- и долгосрочные депозиты, который всё ещё продолжается.