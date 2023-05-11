В ДНР рассказали, что большая часть техники ВСУ уничтожается ещё до поступления на фронт

Большая часть военной техники, которую Запад поставляет Украине, ВКС России уничтожает ещё до поступления на фронт. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наши лётчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они её поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта", — рассказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия-1".

Также, по данным Гагина, значительная часть выделяемой Киеву техники до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.