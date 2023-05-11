Российская чемпионка Егорян продолжает тренировки вопреки недопуску фехтовальщиц

Российская фехтовальщица и двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян продолжит тренировки и будет надеяться на допуск к соревнованиям. Так она прокомментировала изданию "Спорт-Экспресс" решение Международной федерации фехтования (FIE) о запрете россиянам выступать в состязаниях.

"Я так же продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят. Можно ли подать на решение апелляцию? Насколько мне известно, все списки ещё не до конца проработаны международной федерацией. Просто какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе. Остальных пока ещё не обработали", — поделилась она.

По её словам, самое лучшее сейчас — это "наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом", а там будет видно. Егорян призналась, что перестала следить за решениями международных спортивных организаций, но надеется, что сможет представлять Россию в мировых первенствах.