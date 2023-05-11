Минфин опроверг данные о "новой большой приватизации" в России

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что сейчас нет планов вернуться к крупной приватизации, и подтверждение тому то, что в бюджет не заложены доходы от продажи активов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", — говорится в тексте.