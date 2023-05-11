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11 мая, 17:06

Минфин опроверг данные о "новой большой приватизации" в России

Замглавы Минфина Моисеев заявил, что в бюджете не указаны доходы от приватизации

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что сейчас нет планов вернуться к крупной приватизации, и подтверждение тому то, что в бюджет не заложены доходы от продажи активов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", — говорится в тексте.

Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается

Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается

Напомним, Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме допустил, что в России будет проведена приватизация. Но для эффективности процесса требуется сформировать условия и подготовить рынок.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Татьяна Миссуми
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