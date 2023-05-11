Новое мощное землетрясение всколыхнуло Турцию
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
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Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Новое землетрясение зафиксировано учёными в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра, магнитуда — 4 балла.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении на территории Камчатского края. Эпицентр толчков располагался в Елизовском районе, в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В столице края тоже чувствовались толчки.