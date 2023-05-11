Новое мощное землетрясение всколыхнуло Турцию

Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Новое землетрясение зафиксировано учёными в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра, магнитуда — 4 балла.