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11 мая, 17:26

Новое мощное землетрясение всколыхнуло Турцию

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

<p>Обложка © Getty Images / Burak Kara</p>

Обложка © Getty Images / Burak Kara

Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Новое землетрясение зафиксировано учёными в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,56 километра, магнитуда — 4 балла.

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Ранее Лайф сообщал о землетрясении на территории Камчатского края. Эпицентр толчков располагался в Елизовском районе, в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В столице края тоже чувствовались толчки.

Андрей Бражников
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