ЦБ предупредил россиян об опасности потерять деньги на зарубежных счетах

Хранение средств на зарубежных счетах несёт повышенные риски для россиян из-за участившихся случаев их блокировки или закрытия, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

"Меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счета касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России. Поэтому нужно учитывать, что хранение средств на зарубежных счетах несёт повышенные риски для российских граждан", — предупреждает регулятор.

Согласно обзору, с 2022 года россияне значительно нарастили объём средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. Но в последнее время там чаще стали вводить ограничения для граждан РФ в использовании банковских и иных финансовых услуг организациями, зарегистрированными в других юрисдикциях. ЦБ указал на случаи блокировки и закрытия банковских счетов, которые иногда происходят даже без предварительного уведомления. Также вводятся ограничения на совершение денежных переводов, в целом, банки применяют более строгие меры контроля в отношении клиентов из РФ.

"Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян", — отмечает Банк России.