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11 мая, 20:39

Украинские активисты в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

Писателя и публициста Виктора Шендеровича* в Вильнюсе облили кетчупом украинские активисты. Об этом сообщил журналист Дмитрий Еловский.

Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом украинские активисты. Видео © Telegram / Еловский

Один из присутствовавших людей, обёрнутый в жёлто-синий флаг, быстро достал бутылку с кетчупом и брызнул в лицо писателю.

"Спасибо за содержательный диалог", — ответил Шендерович.

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В январе 2022 года Виктор Шендерович сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Писатель заявил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".

* Включён в список иностранных агентов.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / Еловский

Юлия Коновалова
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