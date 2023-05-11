Украинские активисты в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

Писателя и публициста Виктора Шендеровича* в Вильнюсе облили кетчупом украинские активисты. Об этом сообщил журналист Дмитрий Еловский.

Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом украинские активисты. Видео © Telegram / Еловский

Один из присутствовавших людей, обёрнутый в жёлто-синий флаг, быстро достал бутылку с кетчупом и брызнул в лицо писателю.

"Спасибо за содержательный диалог", — ответил Шендерович.

В январе 2022 года Виктор Шендерович сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Писатель заявил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".