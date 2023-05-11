Над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет
Губернатор Гладков сообщил о сработавшей ПВО над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.
Ранее Лайф рассказывал, как украинский беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево. Обломки аппарата передали на изучение.
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