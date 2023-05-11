Над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.