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11 мая, 19:55

Над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей ПВО над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

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VK / Белгород

Артур Лапсаков
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