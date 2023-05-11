Войска РФ при поддержке авиации отражают атаку ВСУ в направлении Малоильиновки
Российские военные ведут бой по отражению украинской атаки в направлении населённого пункта Малоильиновка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия", — сказано в записи ведомства.
Как уточнили в МО РФ, противник несёт существенные потери в живой силе и технике.
Ранее в ДНР рассказали, что большая часть техники ВСУ уничтожается ещё до поступления на фронт. Также, по данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, значительная часть выделяемой Киеву техники до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.
T.me / Минобороны России