Войска РФ при поддержке авиации отражают атаку ВСУ в направлении Малоильиновки

Российские военные ведут бой по отражению украинской атаки в направлении населённого пункта Малоильиновка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия", — сказано в записи ведомства.

Как уточнили в МО РФ, противник несёт существенные потери в живой силе и технике.