США отменили требование вакцинации от коронавируса для иностранцев
В США с 12 мая вступила в силу отмена требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прилетающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщил Белый дом.
Также требование больше не распространяется на сотрудников федеральных ведомств и федеральных работников по контракту.
Требование было введено в Штатах в ноябре 2021 года. Действительными считались только справки о сделанной прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.
А 5 мая ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 2020 года, был снят.
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