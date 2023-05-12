США отменили требование вакцинации от коронавируса для иностранцев

В США с 12 мая вступила в силу отмена требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прилетающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщил Белый дом.

Также требование больше не распространяется на сотрудников федеральных ведомств и федеральных работников по контракту.

Требование было введено в Штатах в ноябре 2021 года. Действительными считались только справки о сделанной прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.