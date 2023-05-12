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12 мая, 02:13

США отменили требование вакцинации от коронавируса для иностранцев

В США с 12 мая вступила в силу отмена требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прилетающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщил Белый дом.

Также требование больше не распространяется на сотрудников федеральных ведомств и федеральных работников по контракту.

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Требование было введено в Штатах в ноябре 2021 года. Действительными считались только справки о сделанной прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

А 5 мая ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 2020 года, был снят.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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