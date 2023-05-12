Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу

Ситуацию с переносом переговоров президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу повышения госдолга не стоит расценивать как их провал. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

По его словам, которые приводит телеканал NBC, все участники процесса согласились с необходимостью отсрочки, так как на сегодняшний день не достигли достаточного прогресса, чтобы собраться вновь. Переговорщики считают наиболее продуктивным позволить представителям 12 мая вновь провести технические дискуссии.

"Мы собираемся встретиться снова", — при этом добавил Маккарти.