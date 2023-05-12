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12 мая, 01:08

Блинкен ответил на упрёки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники

Блинкен: США приложат все усилия, чтобы восполнить недостаток вооружения Украины

США готовы пополнить военный арсенал Украины, если Киев об этом попросит. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

"Если существует недостаток, нехватка [вооружений и боеприпасов], они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — прокомментировал Блинкен заявление Зеленского о недостаточных поставках бронетехники со стороны Запада.

Представитель США также рассказал, что Белый дом ежедневно связывается с украинской стороной и коалицией государств из контактной группы западных стран, чтобы убедиться в оказании помощи Киеву.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский попросил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к наступлению. По его словам, сформированные бригады уже готовы к масштабной оборонительной операции.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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