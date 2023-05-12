Блинкен ответил на упрёки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники

США готовы пополнить военный арсенал Украины, если Киев об этом попросит. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

"Если существует недостаток, нехватка [вооружений и боеприпасов], они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — прокомментировал Блинкен заявление Зеленского о недостаточных поставках бронетехники со стороны Запада.

Представитель США также рассказал, что Белый дом ежедневно связывается с украинской стороной и коалицией государств из контактной группы западных стран, чтобы убедиться в оказании помощи Киеву.