В Британии раскрыли причину провала Запада, пожелавшего капитуляции России
Spectator: Планы Запада добиться капитуляции РФ провалились из-за других стран
Западу не удалось реализовать стратегию по капитуляции России из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против РФ. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
"Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всём мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов", — отмечается в публикации.
Целью экономических рестрикций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с Москвой нарушила эти планы. Как отмечают авторы статьи, подтверждением неэффективности санкционной политики Запада являются завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ. Однако в нынешних условиях фонд ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам 2023 года.
Как уточняет журнал, в итоге российская экономика не была разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.
Ранее Лайф писал, что Россия оказалась впервые с 2014-го в десятке крупнейших экономик мира, заняв восьмую позицию. По итогам 2022 года РФ произвела товары и услуги на общую сумму 2,3 триллиона долларов.
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