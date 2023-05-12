В Британии раскрыли причину провала Запада, пожелавшего капитуляции России

Западу не удалось реализовать стратегию по капитуляции России из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против РФ. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

"Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всём мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов", — отмечается в публикации.

Целью экономических рестрикций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с Москвой нарушила эти планы. Как отмечают авторы статьи, подтверждением неэффективности санкционной политики Запада являются завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ. Однако в нынешних условиях фонд ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам 2023 года.

Как уточняет журнал, в итоге российская экономика не была разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.