Экономические санкции в отношении России только ускорили отказ от доллара и разрушили экономику Украины. Об этом заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

"Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — рассказал журналист в видео, размещённом на ютуб-канале Red Pilled TV.

Инвестор также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара в мире. Например, с 2001 по 2022 год доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, сократилась с 71% до 55%, а за 2022 год она уменьшилась ещё на восемь процентов.

Эксперт подчеркнул, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние двадцать лет. По словам Морриса, нынешняя ситуация в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что может нанести масштабный ущерб финансовой системе США.