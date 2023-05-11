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11 мая, 05:05

Инвестор назвал неожиданный экономический эффект от антироссийских санкций

Red Pilled TV: Санкции вместо вреда России ускорили отказ от доллара в мире

Экономические санкции в отношении России только ускорили отказ от доллара и разрушили экономику Украины. Об этом заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

"Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — рассказал журналист в видео, размещённом на ютуб-канале Red Pilled TV.

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Инвестор также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара в мире. Например, с 2001 по 2022 год доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, сократилась с 71% до 55%, а за 2022 год она уменьшилась ещё на восемь процентов.

Эксперт подчеркнул, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние двадцать лет. По словам Морриса, нынешняя ситуация в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что может нанести масштабный ущерб финансовой системе США.

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Ранее вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал полный отказ от доллара и евро в расчётах за энергоресурсы. По словам вице-премьера, КНР уже рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, Россия перешла на расчёты в нацвалютах, потому что американский доллар стал "опасен" для этих видов расчётов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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